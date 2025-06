Como o inverno afeta o apetite? Especialista explica

Com a chegada do inverno, a repórter Karyne Nogueira visitou uma padaria no Núcleo Bandeirante (DF) para explorar a relação entre o frio e o apetite. Clientes como Stefani e Jair Wilson compartilharam que o clima frio aumenta a vontade de consumir pratos quentes típicos dessa época, como pamonha e chocolate quente.



A endocrinologista Wanessa Stiva explicou que o corpo aumenta o metabolismo para se aquecer, o que pode intensificar a fome. Ela sugere opções saudáveis, como caldos e sopas, e enfatiza a preferência por doces devido à queda na serotonina durante dias frios.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!