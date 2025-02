Confira os jogos da segunda rodada da primeira fase do Candangão 2025

O Candangão BRB 2025 segue a todo vapor após a estreia do último fim de semana. Para a disputa da segunda fase, Real Brasília e Brasiliense se enfrentam no próximo sábado (15), às 11h, no Defelê. Também no sábado, Ceilandense e Ceilândia se encontram às 15h30, no Serejão, e Legião e Gama às 16h, no Bezerrão. No Domingo (26), veja Sobradinho e Paranoá às 11h, no Defelê, e Samambaia e Capital, às 15h30, no Serejão. Os jogos serão transmitidos ao vivo pela RECORD Brasília. Fique ligado!