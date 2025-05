Copa do Brasil: Capital derrota Botafogo, mas cariocas avançam para oitavas de final

Na Arena BRB Mané Garrincha, com quase 15 mil torcedores, o Capital venceu o Botafogo por 1 a 0, destacando-se com o golaço de Rodriguinho. Apesar do triunfo, o Botafogo avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil, graças à vitória por 4 a 0 no primeiro confronto. O goleiro Reinaldo brilhou com defesas importantes. Agora, o Capital se concentrará na Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto o Botafogo direciona suas atenções também para o Brasileirão e a Copa Libertadores.



