Corpo de Bombeiros ensina como prevenir que fogo se fumaça se espalhem pela casa

Subtenente do Corpo de Bombeiros deu dicas e ensinou como prevenir que fogo se fumaça se espalhem pela casa em casos de incêndio. Ele apresentou uma maquete que simula o comportamento da fumaça e destacou a importância de manter portas e janelas fechadas para limitar a propagação das chamas e aumentar as chances de sobrevivência.



A ventilação tática foi explicada como uma técnica utilizada pelos bombeiros para controlar a fumaça durante operações. Além disso, o especialista ressaltou que, em caso de incêndios em prédios.



A fumaça pode avançar para os andares superiores se as janelas estiverem abertas, destacando a importância de manter as janelas fechadas em todos os andares. Medidas simples podem fazer a diferença na proteção contra incêndios nas residências.



