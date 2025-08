Corpo de Bombeiros transporta órgão de Dourados (MT) para Brasília

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal realizou o transporte de um órgão captado em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A Central de Transplante acionou o serviço e o helicóptero Resgate 08 aguardava na base aérea de Brasília.



Um avião da Força Aérea Brasileira pousou às 4h50, trazendo a equipe médica com um coração para transplante. Após decolar, o helicóptero pousou no heliponto do Hospital das Forças Armadas para entregar o órgão ao Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal.



