Cresce em 39% o uso do PIX para pagamento de dívidas no Centro-Oeste

O uso do PIX para o pagamento de dívidas cresceu 39% na região do Centro-Oeste. Um levantamento da Serasa indica que 943 mil consumidores negociaram suas pendências utilizando esse método no último ano. No Distrito Federal, a população digitalizada tem adotado amplamente o sistema. O pagamento via PIX permite a remoção imediata do nome da lista de negativados e o aumento do Serasa Score. A especialista em educação financeira, Rafaela Alves, ressalta a vantagem do PIX, que ajuda a limpar o nome na hora e melhora as chances de conseguir crédito no futuro. Dívidas menores são as mais comuns nesse tipo de transação, e a Serasa oferece descontos significativos nas negociações realizadas via PIX.



