Criança de 8 anos morre ao inalar desodorante por causa de desafio nas redes sociais

Sarah Raissa, uma menina de 8 anos de Ceilândia Norte, morreu após inalar desodorante aerosol, supostamente participando de um desafio viral na internet. O incidente resultou em uma parada cardiorrespiratória. Apesar de atendida pelo SAMU e internada por três dias, foi declarada com morte cerebral. A 15ª Delegacia de Polícia investiga como Sarah teve acesso ao conteúdo do desafio. Casos semelhantes têm ocorrido no Brasil, destacando a necessidade de monitoramento parental e de uma conversa aberta com crianças sobre os perigos das redes sociais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!