Crime da 113 Sul: STJ analisará recurso de Adriana Villela sobre condenação nesta terça-feira (11)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) irá revisar nesta semana um recurso da defesa de Adriana Villela, condenada a 61 anos de prisão por sua suposta participação nas mortes, em agosto de 2009, do ministro aposentado do TSE José Guilherme Vilela, sua esposa Maria Vilela, e da empregada doméstica Francisca Nascimento. Inicialmente, sua pena era de 67 anos e 6 meses, mas foi reduzida em 2022. Se o recurso for aceito, Adriana enfrentará outro tribunal do júri. A análise acontecerá nesta terça-feira, com transmissão ao vivo.



