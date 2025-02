Crime na moda: bandidos invadem loja de ternos no DF e furtam R$ 35 mil em mercadorias

Dois homens invadiram um loja de aluguel de ternos em Taguatinga, no Distrito Federal e levaram R$ 35 mil em mercadorias. Segundo a proprietária do comércio, os ladrões entraram pela parte traseira da loja no último sábado (1°), retirando itens até domingo (2). As câmeras de segurança mostram um dos participantes usando um paletó durante o crime. O caso foi registrado pela polícia, que procura identificar os envolvidos e recuperar as peças furtadas.