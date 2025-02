Crimes na Asa Norte: após população reclamar da violência, PMDF reforça policiamento

A Polícia Militar intensificou o policiamento na Asa Norte e Noroeste devido ao aumento de roubos e furtos. A operação envolve 126 policiais, 26 viaturas e 19 motocicletas e tem como objetivo desarticular quadrilhas e proteger cidadãos e comerciantes locais. De acordo com a comandante-geral Ana Paula Barros, "a operação é uma resposta ao clamor da sociedade". A vice-governadora, Celina Leão, afirma: "Tenho certeza que vocês farão um bom trabalho". Além do patrulhamento, ações silenciosas serão realizadas com apoio de outros órgãos do governo, como a Secretaria de Desenvolvimento Social. A operação não tem prazo definido para terminar, sendo constante o reforço no policiamento.