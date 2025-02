Defensoria Pública do DF oferece serviços para homens em vulnerabilidade social

A Defensoria Pública do Distrito Federal inicia a terceira quarta-feira de cada mês com atendimento especial para homens em situação de vulnerabilidade social na plataforma superior da rodoviária do plano piloto. A ação, batizada de "Quarta do Cidadão", oferece orientação e assistência jurídica em diversas áreas, como direito de família e penal. Além disso, há parcerias com a agência do trabalhador para vagas de emprego, CRAS, corte de cabelo e barba, e a Polícia Civil para emissão de documentos. Estima-se que até 500 pessoas sejam atendidas a partir das 9h. Patrícia Albuquerque Tavares, Defensora Pública, destaca a importância de trazer tais serviços para mais perto da população.



