Defensoria Pública oferece serviços gratuitos de saúde, assistência social e orientação jurídica

A Defensoria Pública do Distrito Federal promove nesta segunda-feira (5) o Dia da Mulher, oferecendo assistência gratuita a mulheres em situação de vulnerabilidade. São oferecidos serviços médicos, como ginecologia e odontologia, além de reflexoterapia para o bem-estar. Não é necessário agendar para consultas jurídicas. Mulheres interessadas devem retirar uma senha específica para cada serviço, de acordo com os parceiros envolvidos.



