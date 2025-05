Demora no atendimento na UPA do Gama (DF) causa briga entre pacientes e vigilante

A população enfrenta sérias dificuldades para obter atendimento médico nas unidades públicas do DF. Na UPA do Gama (DF), vídeos mostram uma paciente discutindo com um vigilante devido à longa espera, enquanto outra mulher aparenta estar convulsionando, gerando desespero entre os presentes.



Tanto a UPA quanto o Hospital Materno Infantil de Brasília enfrentam esperas de horas para atendimento. A situação levanta questões sobre a necessidade de contratação temporária de profissionais, com o objetivo de aliviar a sobrecarga atual.



