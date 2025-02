Detran autua 96 motoristas embriagados e flagra diversas infrações no DF

O Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) divulgou um balanço da fiscalização realizada no fim de semana na capital federal. Durante a operação, 785 condutores foram abordados, destacando-se que 96 motoristas foram autuados por dirigir sob a influência de álcool e se recusaram a fazer o teste do etilômetro.



Dois condutores foram presos em flagrante por atingirem teor alcoólico que configura crime de trânsito. Ainda, a fiscalização flagrou 22 motoristas não habilitados e 12 com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias. Motoristas que não apresentarem o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, em meio digital, enfrentam multa de R$ 293,47 além de 7 pontos na carteira. Os agentes também advertiram sobre a importância de manter as lanternas traseiras funcionando, especialmente durante a madrugada, para evitar acidentes.