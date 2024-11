Detran-DF abre inscrições para curso de condutores de transporte escolar para mulheres

O Detran-DF está com inscrições abertas para o curso especializado de Condutores de Transporte de Escolares, voltado para mulheres. As aulas acontecerão de 27 de novembro a 16 de dezembro, no período noturno, das 18h às 22 horas. Para participar do curso, as candidatas precisam ser maior de 21 anos e possuir habilitação válida nas categorias D ou E. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente na Escola Pública de Trânsito, localizada na 706/906 Sul, das 8h às 18h, mesmo local onde acontecerão as aulas. O número de vagas é limitado a 20 mulheres.