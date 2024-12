DF alcança o maior índice de coberturas vacinais dos últimos três anos

O Distrito Federal alcançou, de janeiro a agosto deste ano, o maior índice de cobertura vacinal dos últimos três anos, superando as doses registradas em 2022 e 2023. A capital do país tem se destacado na aplicação de vacinas previstas no calendário nacional. Entre os destaques está a vacina contra meningite e meningococcemia, com a vacina Meningo C atingindo 100% de cobertura do público-alvo até agosto, ultrapassando as metas anteriores (86% em 2023 e 81,5% em 2022).