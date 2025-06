DF Legal intensifica fiscalização: uso incorreto de caçambas de entulho gera multa e recolhimento

O uso inadequado de caçambas de entulho está sob fiscalização no Distrito Federal. A DF Legal intensificou as ações para garantir que as caçambas sejam usadas corretamente, com multas que podem chegar a R$ 6 mil.



As caçambas podem ser colocadas em vias públicas, desde que respeitem a sinalização e a circulação de pedestres. É essencial ter o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) válido e não descartar lixo orgânico, para garantir a reciclagem eficaz dos materiais. Infrações como uso para fins publicitários também são penalizadas.



