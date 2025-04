DF registra redução nos casos de dengue, mas crescem preocupações com o sorotipo 3

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou uma redução significativa nos casos de dengue em 2025, registrando 6.400 ocorrências comparadas a 247 mil em 2024. Apesar da queda, houve um aumento no sorotipo 3, com 23 casos notificados, o que gera preocupação devido à ausência desse tipo há mais de dez anos no Brasil.



Segundo o infectologista Victor Bertollo, a segunda infecção por dengue pode ser mais grave, independentemente do sorotipo. A vacina eficaz contra todos os tipos está disponível para jovens de 10 a 14 anos. A eliminação de água parada e a vigilância ativa são essenciais na prevenção e controle da doença.



