DF tem queda nos crimes, mas moradores da Asa Norte, em Brasília, relatam insegurança

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal relatou uma diminuição nas ocorrências nos primeiros quatro meses do ano. No entanto, os moradores da Asa Norte sentem uma insegurança crescente. A Polícia Militar destaca a presença de pessoas em situação de rua como um fator, apontando que os crimes são principalmente furtos oportunistas.



O policiamento tem sido intensificado grupos comunitários são utilizados para melhorar a comunicação. O efetivo será reforçado, e estratégias conjuntas com outros órgãos buscam resolver questões como iluminação pública e segurança nos arredores.



