Dia dos Namorados: você é o solteiro sofredor, o romântico empolgado ou o casado de pantufa?

No Dia dos Namorados, diferentes histórias se cruzam. Na rodoviária do Plano Piloto, alguns casais planejam celebrações como jantares românticos, enquanto outros enfrentam a distância ou a solidão.



A psicóloga Juliana Nunes destaca a pressão social dessa data e a importância do amor próprio. Ela ressalta que cada pessoa deve reconhecer e valorizar sua individualidade ao lidar com expectativas externas. O dia pode ser uma oportunidade para refletir sobre o amor próprio e suas implicações nos relacionamentos.