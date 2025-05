Dia Mundial da Diversidade Cultural: Brasília terá eventos na Praça dos Três Poderes

A Praça dos Três Poderes em Brasília é palco das comemorações do Dia Mundial da Diversidade Cultural. O evento, em parceria com o Supremo Tribunal Federal, inclui palestras, artesanato e manifestações culturais durante o dia. À noite, a partir das 18h, acontecem shows de artistas como Diogo Nogueira e Bel Marques, além de outros renomados.



O secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, destacou a entrada gratuita, condicionada à retirada de ingressos na plataforma Sympla. Espera-se um público de 40 mil pessoas, com segurança reforçada por tecnologia e forças policiais.



