Dia Mundial do Café: produtores apostam em grãos especiais e em qualidade

O Dia Mundial do Café destaca o crescente interesse por grãos especiais, levando produtores a investirem em qualidade. Em uma cafeteria, Marcos, um funcionário, mencionou que o café expresso é a bebida mais pedida. Além do expresso, o local também oferece cafés coados e cappuccinos. O gerente destacou a importância do café após as refeições e pela manhã como parte da rotina dos clientes.



