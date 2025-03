Dia Mundial do Rim chama a atenção para desafios e conscientização sobre doenças renais

No Dia Mundial do Rim, é importante conscientizar sobre as doenças renais que afetam cerca de 20 milhões de brasileiros. Nelma Rodrigues, diagnosticada com insuficiência renal crônica durante a gestação, passa por hemodiálise seis vezes por semana. O nefrologista Rafael explica que a Hemo de infiltração, mais avançada, ainda não está no SUS. Ele destaca que hábitos saudáveis são essenciais para prevenção. O uso excessivo de suplementos sem orientação médica pode agravar problemas renais. Nelma deixa um recado de resiliência e vontade de viver para quem enfrenta a doença, reforçando a importância do apoio médico e de familiares.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!