Embaixada da Itália realiza a 5ª edição do Salão do Vinho italiano no Brasil

Embaixada da Itália realizou a 5ª edição do Salão do Vinho italiano no Brasil. O evento ocorreu na embaixada, em Brasília, e segundo a curadora, o evento trouxe 24 importadores e 240 rótulos e um produtor direto da Itália. O vinho italiano tem conquistado cada vez mais o paladar dos brasileiros. De janeiro a outubro deste ano, as importações de vinhos da Itália cresceram mais de 9% em comparação com o mesmo período de 2023. Esse aumento resultou na chegada de quase 8 milhões de litros de vinho italiano ao Brasil, demonstrando a crescente apreciação por essas bebidas de qualidade no mercado nacional.