Empresários buscam diálogo com concessionária sobre cobrança de estacionamento na rodoviária

Empresários do Setor de Diversões Sul, em Brasília, buscam diálogo com a Concessionária Catedral sobre a cobrança do estacionamento na rodoviária do Plano Piloto. A preocupação envolve o impacto econômico nas lojas e nos trabalhadores da região.



A prefeita do Conic, Flávia Portela, relatou que não houve consulta prévia e destacou reclamações sobre os preços considerados altos. Propostas incluem redução das tarifas e questionamentos sobre o retorno dos recursos arrecadados para a área.



