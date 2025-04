Empréstimo consignado ou CDC podem ser trocados por dívidas com juros menores em canais eletrônicos

Trabalhadores com empréstimos consignados ou CDCs podem reduzir suas dívidas transferindo-as para instituições com juros mais baixos. Atualmente, 70 instituições financeiras estão autorizadas a realizar essa troca de forma eletrônica.



Vinculado ao FGTS, o novo empréstimo oferece mais segurança para as instituições, permitindo o uso de até 10% do saldo do fundo em caso de demissão. A troca pode ser feita através de aplicativos e é uma estratégia para melhor gerenciar dívidas. É importante considerar as taxas oferecidas e escolher a opção mais vantajosa. Além disso, a troca pode liberar margem no salário, ajudando na organização financeira e até possibilitando investimentos que aumentem a renda.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!