Especialistas destacam riscos do uso de telas por crianças durante refeições

Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal aponta que mais de 60% das crianças entre dois e seis anos estão expostas a dispositivos eletrônicos durante as refeições. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), crianças com até dois anos não devem usar telas, e o uso para crianças entre dois e cinco anos deve ser limitado a uma hora diária.



Especialistas, como a neuropsicopedagoga Ana Martins, alertam que o uso excessivo de telas pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças, levando a comportamentos irritáveis e intolerantes.



A especialista destaca a importância do contato e interações pessoais, sugerindo que os pais substituam o tempo de tela por atividades criativas e recreativas. "As crianças precisam sentir que os pais estão presentes e interagir para desenvolver habilidades essenciais como empatia e linguagem", explica.



