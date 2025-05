Especialistas explicam sintomas e tratamentos contra a endometriose

No Dia Internacional de Luta Contra a Endometriose, especialistas enfatizam a importância da conscientização sobre esta doença crônica que afeta mulheres em idade reprodutiva. Segundo o ginecologista Leonardo Campbell, os sintomas incluem cólicas menstruais debilitantes e dificuldades para engravidar.



Ele destaca que exames comuns nem sempre detectam a condição, sendo essencial uma avaliação detalhada pelo ginecologista. A endometriose pode ser manejada com tratamentos clínicos, como o uso de anticoncepcionais, ou procedimentos cirúrgicos. A conscientização é chave para o diagnóstico precoce e tratamento eficaz.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!