Estudante de 16 anos do DF cria dominó que auxilia idosos com Alzheimer

Jogos que estimulam a memória e a interação social estão sendo utilizados no tratamento de idosos com demência e Alzheimer. A estudante Maria Eduarda Brum, do Distrito Federal, desenvolveu um jogo de dominó adaptado que substitui os tradicionais números por figuras coloridas e emojis, facilitando o raciocínio dos usuários.



Este projeto inovador foi testado com sucesso no Brasil e na Itália, promovendo sociabilidade entre os participantes. Dados do IBGE destacam que até 2070, mais da metade da população brasileira será idosa, evidenciando a importância de novas abordagens para o bem-estar dessa faixa etária.



