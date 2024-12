Evento premia os melhores restaurantes brasilienses de gastronomia Argentina

A Embaixada da Argentina promoveu, em parceria com Fecomércio-DF, Senac-DF e Sindhobar, o Primeiro Concurso de Gastronomia Argentina do Distrito Federal. Durante novembro, 36 restaurantes criaram menus especiais inspirados na rica culinária argentina, atraindo um grande público e impulsionando a economia local. O grande campeão, Assados do Fred, conquistou o prêmio principal: representar o Brasil no Torneio Nacional de Chefs em Buenos Aires, em 2025. O evento destacou a excelência gastronômica de Brasília e fortaleceu os laços culturais entre Brasil e Argentina.