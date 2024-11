Exposição fotográfica transforma em arte a luta de mulheres contra o câncer de mama

Alguns dos principais cartões-postais de Brasília se tornaram cenário de uma exposição fotográfica protagonizada por quem enfrenta ou curou o câncer de mama. Intitulada Mulheres e Niemeyer, a mostra tem objetivo de conscientizar o público feminino sobre o diagnóstico precoce da doença, uma das que mais matam no mundo.



As paisagens escolhidas integram o portfólio de um dos mais renomados arquitetos do mundo, Oscar Niemeyer. A exibição artística está aberta ao público, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, até o próximo dia 31, e no Palácio do Planalto, até 1º de novembro.