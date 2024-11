Família de 21ª vítima de feminicídio no DF quer respostas sobre motivação do crime. Bertha Victória, de 27 anos, foi morta por Edilson Sousa Nascimento, que já está preso. Segundo a família de Bertha, a Polícia Civil do DF ainda não disse para família o que teria acontecido no dia do crime. Edilson foi preso em flagrante na manhã do último sábado (23), após matar a vítima, na noite de sexta-feira (22), em Ceilândia (DF). O crime aconteceu entre 22h e 23h50 e segundo as investigações da 19ª Delegacia de Polícia, o autor conheceu a vítima há três dias e simulou uma relação de amizade. O suspeito levou a mulher em seu carro para uma região às margens da DF 180, na quadra 05, conjunto C do Condomínio Vista Bela, onde a estrangulou.