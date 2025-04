Família pede ajuda para encontrar galo de estimação levado em Santa Maria (DF)

Uma família em Santa Maria (DF) está aflita em busca de seu galo de estimação, chamado Negão. O galo foi levado por um motorista na QR 100, no Conjunto J. Um vídeo capturou o momento em que o galo atravessa a rua em direção a um carro vermelho. O motorista desce do carro e o leva. A dona do galo, Andréia, está pedindo ajuda à comunidade para encontrar seu animal de estimação e compartilhou seu telefone para contato: 61 9-9137-1898. O galo era tratado como um membro da família.



