Famílias de baixa renda foram as mais afetadas pela inflação em dezembro de 2024

O levantamento do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) revelou que alimentos e bebidas foram os itens que mais impactaram a inflação de dezembro, afetando as famílias de baixa renda. O aumento nos preços de carnes, ovos, óleo de soja e café pressionou o orçamento dessas famílias. Além disso, passagens de transporte público, incluindo trem e ônibus, também registraram alta. A análise do IPCA destaca como a inflação é mais severa para quem ganha até R$ 5.304. Esse cenário exige atenção tanto das famílias, que devem revisar seus gastos, quanto do governo, que deve considerar medidas econômicas para controlar os aumentos.