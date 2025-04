Os craques que brilharam no Candangão BRB 2025 foram homenageados no Troféu Melhores do Candangão. A final do campeonato registrou recorde de público no Mané Garrincha e colocou o DF entre as maiores torcidas das finais estaduais do ano.



