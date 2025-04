Fortes chuvas provocam alagamentos e danos no Distrito Federal

As chuvas que ocorreram nessa terça-feira (22) causaram grandes impactos em várias áreas do Distrito Federal. Em Ceilândia, uma escola técnica foi inundada, levando ao cancelamento das aulas. No P Sul, parte do muro da garagem da empresa Marechal desabou devido à força das águas.No Sol Nascente, um carro foi arrastado pela enchente, mas apenas danos materiais foram registrados.



O metrô também passou por dificuldades, com linhas suspensas por horas, afetando o retorno de muitos passageiros para casa. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica pancadas de chuva isoladas até sábado, e as autoridades recomendam cautela aos motoristas para evitarem áreas alagadas.



