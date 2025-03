Gama avança à final do Candangão BRB 2025 após empate com Brasiliense

Na semifinal do Candangão BRB 2025 entre Gama e Brasiliense, o empate de 0 a 0 garantiu a vaga do Gama na final devido à vantagem de pontos. O jogo foi marcado por interrupções causadas por sinalizadores e uma confusão que paralisou a partida por cerca de vinte minutos. Durante o tumulto, jogadores e torcedores se envolveram, o que resultou em intervenção policial com bombas de efeito moral. A final será dia 29, com Gama enfrentando o Capital.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!