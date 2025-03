Gama e Capital disputam a final do Candangão 2025 no Mané Garrincha

O Gama, maior campeão do Distrito Federal com 13 títulos, enfrenta o Capital na final do campeonato de futebol candango. A partida acontecerá neste sábado, às 16h, no Estádio Mané Garrincha. Para facilitar o acesso dos torcedores, ônibus e metrô serão gratuitos no dia do evento. Uma reunião na Federação de Futebol de Brasília ainda definirá o valor dos ingressos para a decisão.



