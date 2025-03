Gama vence Brasiliense por 3 a 0 no jogo de ida da semifinal do Candangão BRB

O Gama venceu o Brasiliense por 3 a 0 no jogo de ida da semifinal do Candangão BRB 2025, no estádio Bezerrão, com quase 14 mil torcedores presentes. Wellington, Ramon e Luan marcaram os gols. Após a partida, William Júnior, eleito craque do jogo, elogiou a torcida: "Essa torcida é linda desde o começo, apoiando a gente nos bons e nos maus momentos". Na próxima semana, ocorre o jogo de volta, no estádio Serejão. O jogo foi remarcado para 26 de março a pedido do Brasiliense, devido à agenda do clube com a Copa Verde.



