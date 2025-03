Gama vence o Capital nos pênaltis na final do Candangão e chega à 14ª taça

O Gama venceu o Capital nos pênaltis na final do Candangão BRB 2025, conquistando seu 14º título. O jogo foi realizado na Arena BRB Mané Garrincha com cerca de 40 mil torcedores. Após empate em 1 a 1, com gols de Wallace Pernambucano para o Capital e Luan para o Gama, o goleiro Renan Rinaldi se destacou defendendo três cobranças de pênaltis. Ele mencionou que a "mente forte domina a fraca", destacando o jogo mental como fundamental para seu desempenho. O evento teve transmissão da RECORD e atmosfera vibrante com a liberação de ingressos gratuitos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!