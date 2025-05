GDF alerta sobre golpes em beneficiários de programas sociais

A Secretaria de Desenvolvimento Social do DF alertou que os cartões de benefícios, como o Cartão Gás, o Cartão Prato Cheio e o DF Social, não são enviados para as casas dos beneficiários. Os cidadãos devem retirá-los somente nas agências do Banco de Brasília após confirmação no site do GDF Social.



Criminosos têm se passado por agentes do governo e entregado cartões falsos. É recomendado que beneficiários fiquem atentos e acionem a polícia caso alguém tente aplicar golpe em suas residências.



