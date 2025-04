Golpista é preso por fraudes em aluguéis de chácara em Brazlândia (DF)

Um homem foi preso após fingir ser o dono de uma chácara em Brazlândia e utilizar as redes sociais para fazer anúncios falsos de aluguéis da propriedade. As vítimas acreditavam que o local estava disponível para eventos e pagavam adiantamentos. Para dificultar as investigações, o golpista usava contas bancárias de laranjas. Cerca de dez pessoas foram identificadas como vítimas do esquema. A polícia recomenda que as pessoas fiquem atentas e não confiem em ofertas suspeitas na internet.



