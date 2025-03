Governo do DF destina R$ 35 milhões para programas Prato Cheio e DF Social

O governo do Distrito Federal liberou mais de R$ 35 milhões para os programas sociais Prato Cheio e DF Social. Quase 25 milhões irão para o cartão Prato Cheio, beneficiando mais de 18 mil famílias com R$ 250 cada. Os outros R$ 10 milhões serão destinados ao DF Social. As novas listas de aprovados para o Prato Cheio já foram divulgadas. Beneficiários devem consultar o site do governo para detalhes sobre a retirada dos cartões.



