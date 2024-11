Governo Federal e Google ampliam canais de denúncia para vítimas de violência doméstica

Uma parceria do Governo Federal com o Google vai facilitar o uso de serviços de apoio a vítimas de violência doméstica na plataforma de pesquisa. O recurso vai tornar mais acessíveis as informações sobre como buscar ajuda.



Quando a pessoa pesquisar por termos relacionados a esse crime – como “ajuda violência doméstica”, por exemplo –, os resultados no buscador mostrarão canais e links para a central de atendimento à mulher, o Ligue 180. O serviço é gratuito e funciona 24 horas – inclusive, nos feriados. Coordenado pelo Ministério das Mulheres, oferece informações sobre direitos, além de registro e encaminhamento de denúncias.



Além do 180, as vítimas podem solicitar atendimento exclusivo via WhatsApp, pelo número (61) 9610-0180.