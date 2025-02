Granizo surpreende moradores de Ceilândia enquanto DF enfrenta calor

No fim de semana, o Distrito Federal apresentou variações climáticas. Moradores de Ceilândia relataram uma chuva rápida com granizo, enquanto outras regiões tiveram dias ensolarados e quentes. O alerta para tempestades foi desativado; entretanto, há possibilidade de chuvas isoladas. As temperaturas variaram entre 19 graus como mínima e até 30 graus como máxima. A população é orientada a se preparar para diferentes condições climáticas ao sair de casa.