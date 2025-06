Grave acidente na EPIA Sul, no DF, interdita trânsito e resulta em uma morte

Na manhã desta segunda-feira (16), um acidente envolvendo três veículos ocorreu na EPIA, DF-003, próximo ao balão do aeroporto. O acidente, que aconteceu por volta das 6h30, resultou na morte da motorista de um Renault e deixou duas pessoas feridas, incluindo um agente da polícia penal, ambos levados ao hospital com fraturas. A Polícia Civil e o corpo de bombeiros foram acionados, causando a interdição total da via para os procedimentos de resgate e perícia. O trânsito enfrentou bloqueios e desvios, afetando a locomoção em Brasília.



