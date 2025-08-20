Grupo é preso no Distrito Federal por extorsão em sites de acompanhantes de luxo

Seis pessoas foram presas por formação de quadrilha relacionada à extorsão de clientes em sites de acompanhantes de luxo. A investigação começou em fevereiro após um homem de 31 anos denunciar o esquema. A operação foi realizada em colaboração entre as polícias civis do Distrito Federal e Minas Gerais.



Os clientes marcavam encontros, e ao chegarem ao hotel em Taguatinga, eram pressionados a pagar valores adicionais sob ameaça de ter suas identidades expostas e serem processados por atrapalhar a agenda da acompanhante.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!