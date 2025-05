Homem é investigado por criar lojas online de fachada e emitir notas fiscais falsas

A Polícia Civil realizou uma operação em Santa Catarina para cumprir mandados contra Vinícius Eduardo Santana, suspeito de criar lojas online falsas para fraudar clientes com notas fiscais fictícias. O site era utilizado para enganar compradores, com uma estrutura que conferia credibilidade ao esquema.



As investigações, que começaram após uma queixa no Distrito Federal, revelaram que o suspeito usava identidades virtuais genuínas e alterava perfis nas redes sociais para evitar o rastreamento policial. A polícia pediu o bloqueio de R$ 100 mil dos suspeitos, que devem responder por estelionato.



