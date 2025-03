Homem é preso por possíveis experimentos em gatos adotados

Um homem foi preso preventivamente no Gama (DF) sob a acusação de maus tratos a gatos com pelagem tigrada. Ele já havia sido investigado 16 vezes pelo mesmo crime, que pode resultar em até cinco anos de prisão. O suspeito adotava animais com a mesma pelagem para supostamente realizar experimentos. Defensores dos animais denunciaram essas adoções suspeitas.



