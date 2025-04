Homem morre afogado no Lago Paranoá; é o segundo caso fatal em menos de uma semana

Um homem morreu após se afogar no Lago Paranoá, no Distrito Federal, sendo resgatado por bombeiros após 17 minutos submerso. Ele mergulhava a 20 metros do deck, em uma profundidade de cinco metros. Infelizmente, não sobreviveu.



Nos últimos dias, dois outros casos semelhantes ocorreram na área. Kauany, de 17 anos, foi uma das vítimas, indo a óbito após ser socorrida. Em 2024, 254 pessoas se afogaram, enquanto este ano já são 79 casos, com 15 mortes. As autoridades alertam para os riscos do lago e recomendam cautela e medidas de segurança ao nadar.



